Можете работать, пока отдыхаете: в онлайн-игру о космосе добавят Excel

Разработчик EVE CCP Games объявил о сотрудничестве с Microsoft сегодня на своем ежегодном фанфесте, заявив, что новая функция позволит "бесшовно" переносить данные из игры в электронную таблицу, чтобы "помочь игрокам получить доступ и рассчитать все - от прибыли до стратегии боя". CCP показала прототип функции в действии и заявила, что более подробная информация о сотрудничестве будет доступна позже в этом году.

В игре также появится новая функция под названием AIR Career Program, которая, по сути, будет инструментом, помогающим новым игрокам определиться с выбором класса для игры.