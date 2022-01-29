Можно ли пройти тетрис до конца, если играть будет компьютер

Кэннон создал программу под названием StackRabbit. Она может ставить выпадающую фигурку в правильную позицию, независимо от скорости. Разработчик использовал классический вариант Tetris для NES.

Для программы была выбрана самая безопасная стратегия. Она пыталась ставить I-образную деталь как можно чаще. В итоге StackRabbit смогла дойти до 237-го уровня и набрала 102 млн очков. Это намного больше, чем у человека — рекорд тут составляет 29-й уровень и чуть более 1,6 млн очков.

Программа не смогла закончить игру, так как «Тетрис» начал «ломаться» и завис.