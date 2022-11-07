Можно не бояться заляпать соусом: McDonald’s выпустил игровое кресло

18:09, 07 ноября 2022
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Можно не бояться заляпать соусом: McDonald’s выпустил игровое креслоС держателем под картошку фри
McDonald's представил игровое кресло McCrispy. Но его нельзя купить. Кресло разыгрывается в официальном конкурсе на Facebook* (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
McDonald’s выпустила всего четыре экземпляра кресел. McCrispy выполнено в тематических цветах, имеет подголовник и поясничную подушку. Кроме того, у кресла есть держатели для картофеля фри и соусов, а также «тепловая зона для гамбургеров».
Ещё интересно, что кресло обтянуто жиростойкой кожей, «поэтому не нужно беспокоиться о разливах и пятнах». Конкурс будет проходить до 13 ноября 2022 года.