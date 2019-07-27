Мрачную игру о выживании на войне This War of Mine отдают бесплатно

Первая, This War of Mine, — симулятор выживания. Пользователь играет за мирных граждан, которые пытаются выжить в городе, охваченном гражданской войной. Нужно искать припасы, лекарства, справляться с мародёрами. Эта игра довольно необычная, ведь чаще всего игрокам предлагают почувствовать себя в роли солдат. Тут же представляется совершенно иная точка зрения на военные действия.
Moonlighter — Action RPG, в которой нужно управлять магазином днём и исследовать мир по ночам.
Раздавать игры будут до 2 августа. В обычное время стоимость This War of Mine равна 419 рублям, а Moonlighter — 432.