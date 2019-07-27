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Мрачную игру о выживании на войне This War of Mine отдают бесплатно

А ещё Moonlighter
Бесплатная еженедельная раздача игр в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store продолжается. Теперь в рамках акции предлагают две игры — This War of Mine и Moonlighter.

Первая, This War of Mine, — симулятор выживания. Пользователь играет за мирных граждан, которые пытаются выжить в городе, охваченном гражданской войной. Нужно искать припасы, лекарства, справляться с мародёрами. Эта игра довольно необычная, ведь чаще всего игрокам предлагают почувствовать себя в роли солдат. Тут же представляется совершенно иная точка зрения на военные действия.

Moonlighter — Action RPG, в которой нужно управлять магазином днём и исследовать мир по ночам.

Раздавать игры будут до 2 августа. В обычное время стоимость This War of Mine равна 419 рублям, а Moonlighter — 432.

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