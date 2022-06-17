МТС запустила сервис для запуска «тяжёлых» игр на любых устройствах

Remote Play работает на основе технологии пограничных вычислений (edge computing). Она позволяет удалённо использовать мощности пользовательских компьютеров через проводные и мобильные сети. Благодаря этому можно будет запускать «тяжёлые» игры на любых устройствах.

Как правило, сервисы облачного гейминга используют серверы самих компаний, а не пользователей. «Коммерсант» отмечает, что ещё недавно этот рынок считался перспективным в России. Но с началом военных действий на Украине оказался под вопросом. Клиенты стали испытывать дефицит вычислительных мощностей из-за санкций, упал и в принципе интерес к облачному геймингу.

Что касается технологии пограничных вычислений, то эксперты считают, что эта модель слаба. Ни один подобный проект в России не увенчался успехом.