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МТС запустила сервис для запуска «тяжёлых» игр на любых устройствах

Концепция у него непривычная
МТС запустила сервис облачного гейминга Remote Play. Он отличается от других подобных платформ: его работу обеспечивают сами пользователи за счёт подключения своих компьютеров. Эксперты считают, что такая модель может оказаться нежизнеспособна.
МТС запустила сервис для запуска «тяжёлых» игр на любых устройствах

Remote Play работает на основе технологии пограничных вычислений (edge computing). Она позволяет удалённо использовать мощности пользовательских компьютеров через проводные и мобильные сети. Благодаря этому можно будет запускать «тяжёлые» игры на любых устройствах.

Как правило, сервисы облачного гейминга используют серверы самих компаний, а не пользователей. «Коммерсант» отмечает, что ещё недавно этот рынок считался перспективным в России. Но с началом военных действий на Украине оказался под вопросом. Клиенты стали испытывать дефицит вычислительных мощностей из-за санкций, упал и в принципе интерес к облачному геймингу.

Что касается технологии пограничных вычислений, то эксперты считают, что эта модель слаба. Ни один подобный проект в России не увенчался успехом.

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