Мультивселенная сработала лучше в видеоиграх, чем в фильмах

Мнение со стороны

Концепция мультивселенной набирает популярность в сфере развлечений, но именно в видеоиграх она проявляет себя по-настоящему ярко, считает обозреватель rollingstone.com. В то время как такие фильмы, как Spider-Verse и Everything Everywhere All at Once, популяризировали эту идею, игры уже много лет исследуют «мультиверс», предлагая нечто уникальное: интерактивность.