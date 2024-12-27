Мультивселенная сработала лучше в видеоиграх, чем в фильмах

В играх игроки не являются пассивными наблюдателями. Они управляют повествованием, принимая решения, которые напрямую влияют на исход. Это создает более глубокую связь с историей, как в Alan Wake 2 и Life is Strange: Double Exposure, где игроки перемещаются по альтернативным реальностям, сформированным их выбором. В отличие от фильмов, где сюжет фиксирован, игры позволяют игрокам исследовать мультиверс таким образом, чтобы он был «личным и актуальным».

Сэм Лейк из Remedy Entertainment объясняет, что в играх можно плести сложные истории, которые отражают нашу разрозненную цифровую жизнь. С появлением взаимосвязанных вселенных, таких как «Объединенная вселенная Remedy», игроки активно участвуют в раскрытии скрытых историй и теорий.

Будущее этой концепции в «интерактивных развлечениях», похоже, обречено на процветание.