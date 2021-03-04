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Мужчина обманул жену, выдав купленную PlayStation 5 за новый роутер
Как ни странно, операция прошла успешно
В сети появилась интересная история о находчивости одного вьетнамского мужчины. Он, пытаясь скрыть от жены покупку новенькой PlayStation 5, выдал консоль за новый роутер.
Что интересно, ему даже подыграли специалисты Sony — мужчина договорился с местной службой технической поддержки компании и в итоге мужчина, который пришёл устанавливать консоль в квартире, оделся в униформу местного мобильного оператора.
Как пишет Gizmochina, на боковой панели PlayStation 5 была размещена наклейка с номером операторской службы послепродажного обслуживания. Сделано это было для ещё большей убедительности.
На родине автора «прикрытия» история стала вирусной. Она уже успела собрать множество лайков и преимущественно положительную реакцию общественности.
К слову, это не единственная похожая история. Ранее другой мужчина выдал купленную им PlayStation 5 за очиститель воздуха.