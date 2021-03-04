Мужчина обманул жену, выдав купленную PlayStation 5 за новый роутер

Что интересно, ему даже подыграли специалисты Sony — мужчина договорился с местной службой технической поддержки компании и в итоге мужчина, который пришёл устанавливать консоль в квартире, оделся в униформу местного мобильного оператора.

Как пишет Gizmochina, на боковой панели PlayStation 5 была размещена наклейка с номером операторской службы послепродажного обслуживания. Сделано это было для ещё большей убедительности.