Мужчина выдавал PlayStation 5 за очиститель воздуха, чтобы жена не ворчала

Парень отметил, что консоль продавалась по удивительно низкой цене. Но он решил рискнуть и встретиться с продавцом. Им оказался мужчина средних лет. Парень начал расспрашивать его, почему он продаёт PS5. Грустный мужчина сообщил, что на продаже настояла его жена. Как оказалось, она всё-таки смогла распознать, что муж купил не очиститель воздуха, а игровую приставку. Впрочем, идея мужчины могла бы оказаться выигрышной: в сети немало шутили на тему внешнего вида новой консоли, которая вовсе не похожа на своих предшественников.