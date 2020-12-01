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Мужчина выдавал PlayStation 5 за очиститель воздуха, чтобы жена не ворчала
Но она вскрыла обман и заставила продать консоль
Парень из Тайваня рассказал на Facebook забавную (но отчасти трагичную) историю покупки новой консоли PlayStation 5. Он приобрёл её у мужчины, который выдавал приставку за очиститель воздуха, чтобы жена не ворчала. Как можно догадаться, обман в итоге был раскрыт.
Парень отметил, что консоль продавалась по удивительно низкой цене. Но он решил рискнуть и встретиться с продавцом. Им оказался мужчина средних лет. Парень начал расспрашивать его, почему он продаёт PS5. Грустный мужчина сообщил, что на продаже настояла его жена. Как оказалось, она всё-таки смогла распознать, что муж купил не очиститель воздуха, а игровую приставку. Впрочем, идея мужчины могла бы оказаться выигрышной: в сети немало шутили на тему внешнего вида новой консоли, которая вовсе не похожа на своих предшественников.