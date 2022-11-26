Мужчина отправил в ремонт Steam Deck, а получил обратно ещё и жаровню для индейки

Мужчина отправил в ремонт Steam Deck, а получил обратно ещё и жаровню для индейкиКо Дню благодарения пригодится
Пользователь Reddit рассказал, что отправил в ремонт свою портативную консоль Steam Deck, а обратно получил от Valve посылку очень странного содержания.
Фото: unsplash
Когда консоль прибыла хозяину, упаковка оказалась намного больше, чем требовалось. На то была веская причина: Valve положила в посылку фритюрницу для индейки Butterball.
Как она там оказалась, было неясно. Сама Valve добавила путаницы, написав пользователю, что якобы прислал им фритюрницу, а компания просто отправила её обратно. Мужчина, конечно, отверг это предположение.
Другой пользователь Reddit выдвинул правдоподобную версию. Судя по всему, Valve использует оптовую торговую компанию Ingram Micro (IG) для дистрибуции и логистики. IG имеет связи со многими крупными ритейлерами, включая Amazon и Walmart, поэтому её склады заполнены различными видами товаров. Вероятно, кто-то из IG случайно объединил два заказа и положил фритюрницу в коробку со Steam Deck.