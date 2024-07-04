Мужчина попал в тюрьму за ношение реплики меча из игры The Legend of Zelda

Опубликовано 04 июля 2024, 06:45
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Мужчина попал в тюрьму за ношение реплики меча из игры The Legend of Zelda4 месяца
Энтони Брэй, 48-летний житель Великобритании, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за "хранение в общественном месте предмета с лезвием". Речь идет о реплике меча Мастера из видеоигры The Legend of Zelda.
© Warwickshire Police
8 июня 2024 года Брэй был замечен операторами камер видеонаблюдения, когда он шел с мечом в руках. Брэй утверждал, что меч был игрушкой, купленной в Интернете, чтобы занять руки.
Несмотря на его объяснения, офицеры подчеркнули, что остроконечная копия может быть воспринята как оружие, что "может вызвать страх у людей". Сержант Спеллман из отдела патрульных расследований прокомментировал: "Мы не приемлем похожие на ножи предметы в общественных местах. Брэй нарушил это правило. Можно найти игрушки, которые не являются шестидюймовыми (15 см) лезвиями".
В дополнение к тюремному заключению Брэй обязан выплатить 154 фунта стерлингов.
Источник:Warwickshire Police
Автор:Максим Многословный
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