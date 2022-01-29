Мужчина повредил шею из-за игр в шлеме VR

Пациент обратился в клинику с болью и отёком в нижней части шейного отдела позвоночника. Он рассказал, что играл в игру с гарнитурой VR, поэтому он совершал активные движения руки и головы. Сообщается, что 31-летний мужчина до этого был здоров. У него не было зарегистрировано злоупотребления наркотиками.

Осмотр и рентген показали, что у пациента перелом седьмого шейного позвонка со смещением. Врачи пришли к выводу, что быстрые движения во время игры в виртуальной реальности могут привести к травмам шейного отдела позвоночника. Также следует учитывать дополнительный вес гарнитуры.