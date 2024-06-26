Мужчина прилетел в другой город и вживую побил молотком соперника по онлайн-игре

Канг и жертва, оба игроки MMORPG ArcheAge, никогда не встречались лично.

В прошлый четверг Канг прилетел из Ньюарка в Джексонвилл, сказав матери, что едет в гости к другу, с которым познакомился по игре. По прибытии он взял Uber до Фернандина-Бич, где купил молоток в хозяйственном магазине. Рано утром в воскресенье Канг вошел в незапертый дом жертвы и напал на него с молотком. Пострадавший с ранами на голове сумел позвать на помощь, а его отчим удерживал Канга до приезда полиции.

Канг был арестован и находится под стражей без права внесения залога. Травмы жертвы оказались не опасными для жизни.