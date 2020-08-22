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Мужчина застрелил живущего за 3000 км человека из-за спора в компьютерной игре
Не поленился приехать из одного штата в другой
Американская полиция занялась расследованием необычного дела: 23-летний мужчина застрелил живущего за 1700 миль (или почти 3000 км) человека из-за спора в компьютерной игре.
Жертвой стал 18-летний Мэтью Тейн (Matthew Thane). Его убийца приехал в Техас, где проживал Мэтью, из Калифорнии. Полицейский рассказал, что подозреваемый сначала поджёг газовый баллон на улице, чтобы выманить Тейна из дома.
Обнаружилось, что убийца был «другом» жертвы в онлайн-игре. Полиция изучила данные смартфона Мэтью и нашла адрес подозреваемого. Во время задержания мужчина покончил с собой. Полицейские обыскали его дом и обнаружили доказательства того, что мужчина совершил преступление.
СМИ сообщают, что Мэтью Тейн был известен в сети под ником «JPN» или «Japan». Он, как правило, играл в Call of Duty.