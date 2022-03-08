Мужчину приговорили к трём годам тюрьмы за карту с покемонами

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Мужчину приговорили к трём годам тюрьмы за карту с покемонамиОн потратил на неё деньги, которые давали в качестве помощи в пандемию
Житель американского штата Джорджия взял кредит, предназначенный для помощи бизнесу во время пандемии. Однако часть полученных денег он потратил на коллекционную карту «Покемон». Теперь мужчину приговорили к трём годам тюремного заключения.
31-летний Винат Удомсин (Vinath Oudomsine, получил ссуду на случай причинения экономического ущерба в размере $85 тысяч. Для получения кредита он заявил, что владеет небольшим бизнесом, на который работают 10 сотрудников. Деньги должны были пойти на выплаты им.
Оказалось, что Удомсин потратил $57 789 на покупку карты Charizard. За этот поступок судья приговорил мужчину к выплате $10 тысяч сверх $85 тысяч в качестве реституции и трём годам тюремного заключения. Также Удомсин согласился передать карту покемона прокурорам.
Источник: Polygon