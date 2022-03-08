Мужчину приговорили к трём годам тюрьмы за карту с покемонами

Он потратил на неё деньги, которые давали в качестве помощи в пандемию

Житель американского штата Джорджия взял кредит, предназначенный для помощи бизнесу во время пандемии. Однако часть полученных денег он потратил на коллекционную карту «Покемон». Теперь мужчину приговорили к трём годам тюремного заключения.