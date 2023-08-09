На Apple подали в суд из-за «Тетриса»

Акерман утверждает, что фильм повторяет тон, подход и сцены из его книги, в частности, в нем выход игры оформлен как «шпионский триллер времен холодной войны». В иске приводится переписка Акермана с компанией Tetris во время написания книги и обвинение компании в заимствованиях из его работы.

Дело может оказаться сложным из-за того, что оба произведения опираются на реальные исторические факты, которые обычно не защищены законом об авторском праве. Иск Акермана основан на утверждении, что фильм повторяет «атмосферу» его книги.