17:00, 09 августа 2023
1 мин.
На Apple подали в суд из-за «Тетриса»Сериал и книга похожи
Главный редактор Gizmodo Дэниел Акерман подал иск против Apple и других в связи с выходом фильма «Тетрис» на Apple TV Plus, утверждая, что в нем содержится плагиат его книги «Эффект Тетриса», вышедшей в 2016 году.
Акерман утверждает, что фильм повторяет тон, подход и сцены из его книги, в частности, в нем выход игры оформлен как «шпионский триллер времен холодной войны». В иске приводится переписка Акермана с компанией Tetris во время написания книги и обвинение компании в заимствованиях из его работы.
Дело может оказаться сложным из-за того, что оба произведения опираются на реальные исторические факты, которые обычно не защищены законом об авторском праве. Иск Акермана основан на утверждении, что фильм повторяет «атмосферу» его книги.