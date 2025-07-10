Игры
Опубликовано 10 июля 2025, 19:26
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На аукцион выставили степлер, которым проткнули множество консолей Switch 2

Чтобы помочь детям
Недавно сотрудники GameStop прикрепляли чеки к коробкам с консолями Switch 2 с помощью степлера. Из-за этого у нескольких устройств появились проколы на экранах. GameStop пообещал заменить повреждённые консоли пострадавшим покупателям. Но одну такую консоль магазин решил выставить на аукцион.
На аукцион выставили степлер, которым проткнули множество консолей Switch 2

© GameStop

GameStop решил превратить инцидент в благотворительную акцию. В соцсетях компания объявила, что выставит на аукцион тот самый «злополучный» степлер, а все вырученные деньги передаст в фонд Children’s Miracle Network Hospitals, который помогает больным детям.

Сейчас на eBay за степлер предлагают уже 18 000 долларов. За эту сумму можно получить не только сам степлер, но и первую повреждённую консоль Switch 2 с коробкой — всё вместе.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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