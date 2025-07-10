На аукцион выставили степлер, которым проткнули множество консолей Switch 2

GameStop решил превратить инцидент в благотворительную акцию. В соцсетях компания объявила, что выставит на аукцион тот самый «злополучный» степлер, а все вырученные деньги передаст в фонд Children’s Miracle Network Hospitals, который помогает больным детям.

Сейчас на eBay за степлер предлагают уже 18 000 долларов. За эту сумму можно получить не только сам степлер, но и первую повреждённую консоль Switch 2 с коробкой — всё вместе.