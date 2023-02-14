На «Авито» появились услуги по покупке нашумевшей компьютерной игры по миру Гарри Поттера

В основном предлагают купить Hogwarts Legacy для PS4 и PS5, но бывают и предложения для Xbox и ПК. Надо также понимать, что в случае с PlayStation 5 действует только предзаказ, пока версия игры для консоли не вышла.

Те, кто оказывают услугу, предупреждают, что готовы помочь купить не физическую копию игры, а цифровую через аккаунт владельца. То есть для оказания услуги придётся передать продавцу пароль от своего аккаунта. Юристы уже отметили, что это может быть небезопасно.