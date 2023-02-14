На «Авито» появились услуги по покупке нашумевшей компьютерной игры по миру Гарри Поттера

13:14, 14 февраля 2023
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На «Авито» появились услуги по покупке нашумевшей компьютерной игры по миру Гарри Поттера4000 рублей — и игра ваша
На «Авито» стали размещать объявления с предложением помочь купить Hogwarts Legacy, новую игру по вселенной Гарри Поттера. Стоимость услуги составляет в среднем 4000 рублей.
Фото: Trusted Reviews
В основном предлагают купить Hogwarts Legacy для PS4 и PS5, но бывают и предложения для Xbox и ПК. Надо также понимать, что в случае с PlayStation 5 действует только предзаказ, пока версия игры для консоли не вышла.
Те, кто оказывают услугу, предупреждают, что готовы помочь купить не физическую копию игры, а цифровую через аккаунт владельца. То есть для оказания услуги придётся передать продавцу пароль от своего аккаунта. Юристы уже отметили, что это может быть небезопасно.