На фестивале украдено карт на $300 тыс. И нет, они не банковские

По имеющимся данным, двое воров применили хитроумную тактику, чтобы не выделяться на фоне оживленного выставочного зала. Воспользовавшись суетой и суматохой, царившей среди продавцов, которые перевозили продукцию, они с помощью паллетного домкрата унесли паллету с картами.

На данный момент конкретные карты и компании, которым они принадлежат, остаются неизвестными. Однако издатель Ravensberger, участвовавший в конференции, подтвердил, что его материалы в сохранности.

Полиция штата Индиана обращается к общественности с просьбой помочь найти воров или похищенные карты.