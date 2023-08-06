На фестивале украдено карт на $300 тыс. И нет, они не банковские

На фестивале украдено карт на $300 тыс. И нет, они не банковскиеА для настольных игр
Gen Con 2023, популярная выставка настольных игр, стала жертвой дерзкого ограбления перед самым началом праздничных мероприятий. С выставочного зала в конференц-центре штата Индиана в Индианаполисе были похищены игральные карты на сумму более $300 тыс. Кража была совершена 2 августа, когда продавцы готовились к мероприятию.
По имеющимся данным, двое воров применили хитроумную тактику, чтобы не выделяться на фоне оживленного выставочного зала. Воспользовавшись суетой и суматохой, царившей среди продавцов, которые перевозили продукцию, они с помощью паллетного домкрата унесли паллету с картами.
На данный момент конкретные карты и компании, которым они принадлежат, остаются неизвестными. Однако издатель Ravensberger, участвовавший в конференции, подтвердил, что его материалы в сохранности.
Полиция штата Индиана обращается к общественности с просьбой помочь найти воров или похищенные карты.