Опубликовано 13 сентября 2024, 08:151 мин.
На фоне анонса новой консоли Sony, Xbox получил систему добавления «в друзья»Как в соцсетях
Microsoft пересмотрело свою систему друзей в Xbox, возвращаясь к более «традиционному» подходу, схожему с другими платформами. Новая система позволяет пользователям отправлять запросы на добавление в друзья, которые могут быть приняты или отклонены, вместо прежней модели, когда взаимная подписка автоматически переводила вас в друзья.
В прежней системе пользователи могли следить за другими аккаунтами, и если оба аккаунта были подписаны друг на друга, они переходили в разряд друзей. Обновление вновь вводит «более четкий» метод формирования связей.
Существующие друзья останутся нетронутыми, но новые будут требовать «явного одобрения».
В настоящее время новая система запросов друзей доступна для бета-тестеров, а в ближайшие недели она получит более широкое распространение.