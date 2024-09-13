На фоне анонса новой консоли Sony, Xbox получил систему добавления «в друзья»

В прежней системе пользователи могли следить за другими аккаунтами, и если оба аккаунта были подписаны друг на друга, они переходили в разряд друзей. Обновление вновь вводит «более четкий» метод формирования связей.

Существующие друзья останутся нетронутыми, но новые будут требовать «явного одобрения».

В настоящее время новая система запросов друзей доступна для бета-тестеров, а в ближайшие недели она получит более широкое распространение.