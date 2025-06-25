На форуме War Thunder не опять, а снова выложили закрытую военную информацию

Администрация игры немедленно удалила пост и временно забанила пользователя. Это уже как минимум девятый случай, когда игроки публикуют закрытые материалы, чтобы доказать свою точку зрения в спорах о технических характеристиках техники в игре. Разработчик Gaijin Entertainment строго запрещает публиковать любые засекреченные или ограниченные документы. Даже если файл доступен в интернете, его статус по законам США остаётся действительным. А ещё такие публикации нарушают правила форума.

Ранее похожие утечки касались танков Challenger 2, Leclerc, ZTZ-99, вертолёта Eurocopter Tiger и самолётов F-16, F-15E, F-117 и Eurofighter Typhoon.