На форуме War Thunder выложили секретные чертежи боевого вертолета США

На форуме War Thunder выложили секретные чертежи боевого вертолета СШАПереживают сильнее модераторы
Утечки секретных военных документов стали настолько распространенным явлением, что уже не вызывают особого ажиотажа, как это видно на примере недавнего инцидента на форуме War Thunder, пишет PCGamer. Некий человек выложил техническое руководство по боевому вертолету AH-64D, принадлежащему армии США, и это осталось практически незамеченным.
Несмотря на то, что вертолет Apache и его техническое руководство не являются новыми, на эти документы все еще распространяются ограничения, что делает их публичное размещение нарушением. По сравнению с предыдущими утечками реакция на этот инцидент была заметно сдержанной, и многие объяснили его скорее стремлением привлечь к себе внимание, чем реальной попыткой передать секретную информацию.
Причины таких утечек часто остаются неясными, иногда дискуссии разгораются вокруг вопросов об устаревании старой военной техники.