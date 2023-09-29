На форуме War Thunder выложили секретные чертежи боевого вертолета США

Несмотря на то, что вертолет Apache и его техническое руководство не являются новыми, на эти документы все еще распространяются ограничения, что делает их публичное размещение нарушением. По сравнению с предыдущими утечками реакция на этот инцидент была заметно сдержанной, и многие объяснили его скорее стремлением привлечь к себе внимание, чем реальной попыткой передать секретную информацию.

Причины таких утечек часто остаются неясными, иногда дискуссии разгораются вокруг вопросов об устаревании старой военной техники.