На фото показали российский тяжёлый боевой беспилотник

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На фото показали российский тяжёлый боевой беспилотникС-70 «Охотник»
В сети опубликовали изображения нового прототипа тяжёлого дрона С-70 «Охотник». Этот аппарат проходит совместные испытания с истребителем пятого поколения Су-57.
Новый беспилотник собирают на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова. Предприятие посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу, его продемонстрировали новинку. Глава оборонного ведомства заявил, что к 2022 году работа должен быть завершена. Он надеется, что минобороны сможет подписать большой долгосрочный контракт на беспилотники.
Отмечается, что С-70 «Охотник» выполнен с использованием стелс-технологий. Он будет искать цели для истребителя и наносить удары по команде лётчика.
3 августа 2019 года дрон совершил первый полёт. Он продолжался более 20 минут. Оператор заставил беспилотник выполнить несколько облётов аэродрома на высоте около 600 метров.