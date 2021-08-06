На фото показали российский тяжёлый боевой беспилотник

Отмечается, что С-70 «Охотник» выполнен с использованием стелс-технологий. Он будет искать цели для истребителя и наносить удары по команде лётчика.

3 августа 2019 года дрон совершил первый полёт. Он продолжался более 20 минут. Оператор заставил беспилотник выполнить несколько облётов аэродрома на высоте около 600 метров.