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На игры с женщинами в главных ролях объявили скидки до 89%
Распродажа до 28 декабря
Цифровой магазин Humble Bundle объявил скидки до 89% на игры с женщинами в главных ролях. В распродаже участвуют тайтлы о Ларе Крофт, Control и Resident Evil.
Shadow of the Tomb Raider в издании Definitive, которое включает в себя основную игру, семь дополнений с гробницами испытаний и всё загружаемое оружие, костюмы и навыки, стоит теперь 500 рублей вместо 2000.
Игра Control, создатели которой искали вдохновение в байках об организации, которая якобы изучает сверхъестественные явления, получила 50-процентную скидку. Издание Ultimate можно купить за 1506 рублей вместо 3013.
Resident Evil 3 2020 года предлагают за 660 рублей.
Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Распродажа продлится до 28 декабря.