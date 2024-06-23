На iPhone и iPad скоро появится более 1300 ретро-игр. Спасибо Antstream Arcade

После того, как Apple обновила правила, Antstream Arcade стал одним из первых крупных сервисов, воспользовавшихся этим изменением правил. В отличие от эмуляторов, Antstream предоставляет доступ к играм, не требуя от пользователей загрузки ROMов из Интернета, что делает его удобным вариантом для любителей ретро-игр.

Стоимость подписки составит $4,99 в месяц или $39,99 в год, а стартовая цена со скидкой - $3,99 в месяц или $29,99 в год. Однако пользователи должны учитывать, что для игры требуется активное соединение Wi-Fi или мобильная связь.

Antstream Arcade уже доступен на платформах Android, Windows и Xbox, теперь он распространяется и на мобильную экосистему Apple.