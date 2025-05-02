На каждой проданной Switch 2 компания Nintendo зарабатывает лишь $4

Себестоимость устройства, по их словам, практически полностью съедает отпускную цену для торговых сетей. Такая стратегия — не редкость в индустрии: на старте платформы часто продаются почти без наценки, а основной заработок приходит позже — за счет игр, подписок и аксессуаров.

Напомним, что полноценную презентацию Switch 2 провели 2 апреля. Консоль вызвала споры: $450 за устройство и $80 за отдельные игры показались фанатам завышенными.

Но, если верить источникам, сама Nintendo пока зарабатывает минимум и делает ставку на долгосрочную окупаемость через экосистему.