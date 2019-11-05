На компьютерах вышла новая игра от создателей GTA V

Начиная с сегодняшнего дня, 5 ноября, абсолютно все игроки, предзаказавшие или купившие игру в день релиза, могут насладиться ей. Игра на данный момент доступна лишь в двух онлайн-магазинах: Epic Games Store и Rockstar Games Launcher, в декабре новое творение Rockstar Games доберется и до Steam. Крупнейшие производители компьютерного железа также подготовились к выходу нового блокбастера — AMD и NVIDIA уже отчитались об обновлении драйверов для своих видеокарт.

Напомним, что анонс компьютерной версии Red Dead Redemption 2 состоялся буквально недавно — в октябре месяце. При этом первая часть серии так и не появилась на компьютерах, даже спустя почти 10 лет после релиза на консолях прошлого поколения.