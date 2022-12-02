На компьютерные игры в России начнут ставить возрастную маркировку

До конца года правительство планирует внести в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» пункты, связанные с регулированием компьютерных игр. В частности, хотят запустить систему возрастной маркировки, аналогичную международной PEGI. «Изменения направлены на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации», — цитирует «Коммерсант».

Стоит отметить, что российское законодательство уже предусматривает возрастную маркировку контента. Игры тоже подпадают под это. Но сейчас госструктуры не принимают участия в анализе содержимого и его маркировке перед публикацией.