На консолях Nintendo начнут выпускать игры под Xbox

12:16, 21 февраля 2023
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На консолях Nintendo начнут выпускать игры под XboxНу и зачем покупать разные консоли?
Президент Microsoft Брэд Смит объявил, что компания подписала 10-летнее соглашение о выпуске игр под Xbox, включая Call of Duty после её приобретения, на консолях Nintendo.
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Подписанная сделка означает, что Microsoft выполняет своё обещание, данное Федеральной торговой комиссии. Оно заключалось в том, чтобы сделать Call of Duty доступной для других платформ, если сделка по приобретению Activision Blizzard стоимостью 68,7 миллиарда долларов будет одобрена.
Соглашение предписывает давать пользователям консолей Nintendo игры в тот же день, что и Xbox, с полным набором функций и контента.