На консолях Nintendo начнут выпускать игры под Xbox

Подписанная сделка означает, что Microsoft выполняет своё обещание, данное Федеральной торговой комиссии. Оно заключалось в том, чтобы сделать Call of Duty доступной для других платформ, если сделка по приобретению Activision Blizzard стоимостью 68,7 миллиарда долларов будет одобрена.

Соглашение предписывает давать пользователям консолей Nintendo игры в тот же день, что и Xbox, с полным набором функций и контента.