На консолях Xbox уходящего поколения уже начали «тормозить» новые игры

Xbox One показала себя в тесте хуже конкурентов. Watch Dogs: Legion для PlayStation 4 работает в динамическом разрешении от 810р до 1080р и способна выдавать стабильные 30 fps. А вот Xbox One отметилась и худшим разрешением — от 648р до 900р, и низким fps — 22-25. Кроме того, периодически наблюдались разрывы изображения.

Xbox One X «тормозит» не так сильно, как младшая модель. Консоль достигает разрешения от 1560р до 2052р, но fps всё ещё колеблется между 26-30. Лучше всего себя показала PlayStation 4 Pro.