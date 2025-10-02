На Lego-наборе Game Boy смогли запустить настоящие игры

Благодаря энтузиасту

Lego ранее запустила набор по Game Boy в продажу. Но в Австралии одна энтузиастка уже создала её рабочую версию, способную запускать настоящие игры. Natalie the Nerd, — дизайнер плат и моддер Game Boy. Она встроила настоящие чипы с консоли и плату собственной разработки в Lego-конструкцию.