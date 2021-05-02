На магазин игр Steam подали в суд из-за его популярности

Истец — компания-создатель магазина Humble Bundle. Она считает, что Valve злоупотребляет своим положением на рынке, поэтому у издателей нет выбора, и они вынуждены продавать большинство своих игр через Steam. При этом они отдают Valve 30% от заработка.

Истец утверждает, что компания Гейба Ньюэлла контролирует примерно 75% рынка игр для ПК. В качестве доказательств монополии приводятся следующие:

ещё ни одна друга компания не смогла конкурировать со Steam, хоть и предлагала более низкие комиссии;

Steam не позволяет издателям продавать игры и ключи к ним за меньшие деньги в других местах.

Humble Bundle называют жертвой практики Valve. Отмечается, что издатели неохотно участвуют в мероприятиях магазина.