Игры
Сегодня в 10:36
На магазин игр Steam подали в суд из-за его популярности
Обвиняют в антиконкурентном поведении
Против компании Valve, владельца цифрового магазина игр Steam, подали в суд. Истца не устраивают комиссии магазина для разработчиков в размере 30% и антиконкурентные практики платформы. В целом, проблема заключается в том, что Steam остаётся самым популярным сервисом на рынке.
Истец — компания-создатель магазина Humble Bundle. Она считает, что Valve злоупотребляет своим положением на рынке, поэтому у издателей нет выбора, и они вынуждены продавать большинство своих игр через Steam. При этом они отдают Valve 30% от заработка.
Истец утверждает, что компания Гейба Ньюэлла контролирует примерно 75% рынка игр для ПК. В качестве доказательств монополии приводятся следующие:
- ещё ни одна друга компания не смогла конкурировать со Steam, хоть и предлагала более низкие комиссии;
- Steam не позволяет издателям продавать игры и ключи к ним за меньшие деньги в других местах.
Humble Bundle называют жертвой практики Valve. Отмечается, что издатели неохотно участвуют в мероприятиях магазина.