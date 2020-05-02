На Microsoft подали в суд из-за проблем с контроллерами Xbox

Сообщается, что у истца проблемы с контроллером начались спустя несколько месяцев после покупки. Пострадавший Дональд Макфадден (Donald McFadden) рассказал, что даже купил другой Xbox Elite после обнаружения дефекта, однако с ним случилось то же самое.

Дрейфом стиков называется ситуация, когда происходят ложные срабатывания датчиков движения аналоговых стиков. Эту проблему Макфадден обнаружил уже после истечения 90-дневной гарантии. То есть за починку платил сам мужчина.

В судебных документах также указывается, что с дрейфом стиков столкнулись и другие пользователи Xbox. Причём касается это различных моделей контроллеров.