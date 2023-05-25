На Nintendo подали в суд за «аморальные» внутриигровые предметы

В иске утверждается, что Nintendo намеренно разработала игру таким образом, чтобы в ней было сложно продвигаться без оплаты. По его словам, компания использует манипулятивную тактику, чтобы убедить игроков потратить больше денег.

Иск был первоначально подан в марте, но недавно попал в федеральный суд после того, как был перенесен из суда штата. В иске утверждается, что «механизм лутбоксов» Nintendo использовал преимущества и поощрял зависимое поведение, схожее с азартными играми, особенно в отношении несовершеннолетних, которые более восприимчивы к неожиданным системам вознаграждения.

Стоит отметить, что еще в сентябре прошлого года Nintendo прекратила использование таких лутбоксов в Mario Kart Tour и перешла на систему, позволяющую игрокам напрямую приобретать предметы во внутриигровом магазине.