На Nintendo Switch 2 вышел первый эксклюзив с трассировкой лучей

Как выяснили пользователи ResetERA, в файлах Kirby Air Riders обнаружено упоминание RTXGI — набора технологий NVIDIA для глобального освещения на базе трассировки лучей. Это делает игру первым проектом Nintendo, использующим технологию на новой консоли.

Как именно реализовано освещение, пока не раскрыто. Однако журналисты отмечают, что Kirby Air Riders выглядит значительно лучше прежних игр серии и стабильно работает при 60 fps, даже на насыщенных деталями трассах.

Не исключено, что для этого применяется и DLSS, но официального подтверждения нет.

И хоть это первый эксклюзив Nintendo с трассировкой, Switch 2 уже видела рей-трейсинг в сторонних играх: Star Wars Outlaws использует его в ряде сцен, а Resident Evil Requiem, судя по ранним материалам, также предложит RTX-эффекты.