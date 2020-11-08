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На новой Xbox можно будет легко заменить SSD
Кажется, консоль будет лёгкой для ремонта
Бразильский блогер Rato Borrachudo обнаружил, что в новой Xbox Series X используется SSD формата NVMe M.2 2230 от Western Digital, и он не распаян на плате. То есть накопитель можно будет легко заменить.
Блогер разобрал консоль во время стрима на Twitch. Он показал терабайтный SSD, прикрученный к плате Xbox с помощью винта. Модель накопителя — Western Digital SN530.
Это хорошая новость. SSD можно будет легко заменить в случае поломки. Правда, накопитель немного отличается от Western Digital SN530 для компьютеров. SSD для консоли имеет другой интерфейс — PCIe Gen 4 вместо PCIe Gen 3.
Ещё одна недавняя разборка Xbox Series X показала, что кулер внутри консоли крепится на больших болтах, и вынуть его просто.