На новой Xbox можно будет легко заменить SSD

Блогер разобрал консоль во время стрима на Twitch. Он показал терабайтный SSD, прикрученный к плате Xbox с помощью винта. Модель накопителя — Western Digital SN530.

Это хорошая новость. SSD можно будет легко заменить в случае поломки. Правда, накопитель немного отличается от Western Digital SN530 для компьютеров. SSD для консоли имеет другой интерфейс — PCIe Gen 4 вместо PCIe Gen 3.

Ещё одна недавняя разборка Xbox Series X показала, что кулер внутри консоли крепится на больших болтах, и вынуть его просто.