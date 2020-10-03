На новых Xbox игры можно будет удалять по частям

Такая опция позволит игрокам оптимальнее распоряжаться местом на диске консоли. Известно, что объём SSD на младшей приставке Xbox Series S составит 512 ГБ, а на старшей Xbox Series X — 1 ТБ. У последней для установки игр будет доступно 803 ГБ.

Ранее создатели PlayStation 5 рассказывали, что возможность удаления игр по частям будет доступна и на их консоли. Новые PS5 и Xbox поступят в продажу в ноябре.