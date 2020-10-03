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Сегодня 18:18
На новых Xbox игры можно будет удалять по частям
Можно будет, например, оставить только мультиплеер
Руководитель направления Xbox по программному обеспечению рассказал, что грядущие консоли Xbox Series X и Xbox Series S позволят удалять игры по частям. Можно будет, например, удалить кампанию и оставить только мультиплеер. Нужно лишь, чтобы разработчики предусмотрели такую возможность.
Такая опция позволит игрокам оптимальнее распоряжаться местом на диске консоли. Известно, что объём SSD на младшей приставке Xbox Series S составит 512 ГБ, а на старшей Xbox Series X — 1 ТБ. У последней для установки игр будет доступно 803 ГБ.
Ранее создатели PlayStation 5 рассказывали, что возможность удаления игр по частям будет доступна и на их консоли. Новые PS5 и Xbox поступят в продажу в ноябре.