На PlayStation 5 научились майнить криптовалюту

PlayStation 5 работает на процессоре AMD Ryzen Zen 2 и оснащена графическим процессором AMD Radeon с архитектурой RDNA 2. Несмотря на то, что аппаратно PS5 подходит для майнинга, до сих пор людям не удавалось добывать криптовалюту на консоли.

Теперь же, как пишут СМИ, на консоли реализовали добычу криптовалюты Etherium. Хешрейт PS5 составил 98,76 MH/s. Энергопотребление же достигло 211 Вт.