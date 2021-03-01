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Сегодня в 18:59
На PlayStation 5 научились майнить криптовалюту
Консоли и без того в дефиците
СМИ сообщили, что китайские энтузиасты смогли обойти ограничение на майнинг в PlayStation 5 и приспособить консоль под добычу криптовалюты.
PlayStation 5 работает на процессоре AMD Ryzen Zen 2 и оснащена графическим процессором AMD Radeon с архитектурой RDNA 2. Несмотря на то, что аппаратно PS5 подходит для майнинга, до сих пор людям не удавалось добывать криптовалюту на консоли.
Теперь же, как пишут СМИ, на консоли реализовали добычу криптовалюты Etherium. Хешрейт PS5 составил 98,76 MH/s. Энергопотребление же достигло 211 Вт.
Отмечается, что энтузиасты могли взломать консоль и разогнать для майнинга. На это намекает завышенный хешрейт.
Недавно глава Sony заявил, что ситуация с доступностью PlayStation 5 улучшится ближе к осени 2021 года.