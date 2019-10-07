На разработчика Fortnite подадут в суд за создание слишком увлекательной игры

Детям, родители которых собираются идти в суд, по 10 и 15 лет. Истцы говорят, что геймеры «подсели» на Fortnite. За это родители хотят потребовать у Epic Games денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

Адвокаты истцов настаивают, что компания создавала игру с помощью психологов: те помогали сделать Fortnite как можно более аддиктивной. Также юристы ссылаются на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о признании зависимости от видеоигр болезнью.

Родители заявляют, что никогда не позволили бы своим детям играть в Fortnite, если бы знали, что она «вызывает зависимость».