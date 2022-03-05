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На разработчиков Warcraft подали иск о доведении до самоубийства

Которое произошло в 2017 году
Activision Blizzard имеет дело с особенно серьезными последствиями обвинений в сексуальных проступках, выдвинутых против компании. Как стало известно The Washington Post, Activision Blizzard столкнулась с иском о смерти Керри Мойнихан, которая покончила жизнь самоубийством в апреле 2017 года во время выездного совещания компании.
На разработчиков Warcraft подали иск о доведении до самоубийства

Семья погибшей утверждает, что сексуальные домогательства в компании-разработчике игр сыграли "значительную роль" в ее смерти.

Согласно этому иску, коллеги-мужчины поделились откровенной фотографией Мойнихан на праздничной вечеринке, предшествовавшей ее смерти, и упомянули мужчину-руководителя, который якобы принес на вечеринку секс-игрушки.

В семейном иске утверждается, что начальник Мойнихан, Грег Реституто, лгал полиции Анахайма и пытался скрыть доказательства сексуальных отношений с жертвой. Реституито покинул Activision Blizzard в мае 2017 года, через месяц после смерти Мойнихан.

Сообщается, что Activision Blizzard в то время не сотрудничала с полицией. Она отказалась передать ноутбуки Мойнихэна и Реституито, а также отказалась предоставить доступ к телефону Реституито.

Представитель Activision Blizzard заявил, что компания "глубоко опечалена" смертью Мойнихэна и ответит на жалобу по юридическим каналам, но сказал, что "не будет давать дальнейших комментариев" из уважения.

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