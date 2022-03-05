На разработчиков Warcraft подали иск о доведении до самоубийства

Семья погибшей утверждает, что сексуальные домогательства в компании-разработчике игр сыграли "значительную роль" в ее смерти.

Согласно этому иску, коллеги-мужчины поделились откровенной фотографией Мойнихан на праздничной вечеринке, предшествовавшей ее смерти, и упомянули мужчину-руководителя, который якобы принес на вечеринку секс-игрушки.

В семейном иске утверждается, что начальник Мойнихан, Грег Реституто, лгал полиции Анахайма и пытался скрыть доказательства сексуальных отношений с жертвой. Реституито покинул Activision Blizzard в мае 2017 года, через месяц после смерти Мойнихан.

Сообщается, что Activision Blizzard в то время не сотрудничала с полицией. Она отказалась передать ноутбуки Мойнихэна и Реституито, а также отказалась предоставить доступ к телефону Реституито.

Представитель Activision Blizzard заявил, что компания "глубоко опечалена" смертью Мойнихэна и ответит на жалобу по юридическим каналам, но сказал, что "не будет давать дальнейших комментариев" из уважения.