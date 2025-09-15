На Roblox и Discord подали в суд после трагической смерти подростка

Опубликовано 15 сентября 2025, 13:301 мин.
На Roblox и Discord подали в суд после трагической смерти подросткаЧто случилось
Мать подростка из США подала в суд на Roblox и Discord, обвинив их в причастности к смерти её сына. Иск может стать прецедентом, так как впервые напрямую связывает действия игровых и чат-платформ с трагедией.
© Roblox
По данным The New York Times, 15-летний Итан Даллас познакомился в Roblox с игроком под ником Nate. Позже выяснилось, что это, вероятно, 37-летний мужчина Тимоти О’Коннор, ранее судимый. За несколько месяцев до наложения на себя рук подросток рассказал матери о том, что произошло.
Представители Roblox заявили, что проблема безопасности детей актуальна для всей индустрии, и компания внедряет новые инструменты защиты, а также сотрудничает с правоохранительными органами.
Ранее Roblox ужесточила правила для контента и расширила систему проверки возраста.