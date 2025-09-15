На Roblox и Discord подали в суд после трагической смерти подростка

По данным The New York Times, 15-летний Итан Даллас познакомился в Roblox с игроком под ником Nate. Позже выяснилось, что это, вероятно, 37-летний мужчина Тимоти О’Коннор, ранее судимый. За несколько месяцев до наложения на себя рук подросток рассказал матери о том, что произошло.

Представители Roblox заявили, что проблема безопасности детей актуальна для всей индустрии, и компания внедряет новые инструменты защиты, а также сотрудничает с правоохранительными органами.

Ранее Roblox ужесточила правила для контента и расширила систему проверки возраста.