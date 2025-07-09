На рынке появилась внешняя система охлаждения для консоли Nintendo Switch 2

Вентилятор крепится к задней панели через нижний разъём USB-C, совместим с защитными чехлами и обеспечивает настройку скорости вращения в зависимости от тепловой нагрузки. Вентилятор способен снизить температуру на 2-8 °C, что помогает консоли работать стабильно, предотвращая падение кадров.

При использовании вентилятора температура поддерживается в диапазоне 30-32 °C, без охлаждения достигает 40 °C. Кроме того, вентилятор имеет порт для зарядки консоли во время работы мощностью 18 Вт и обеспечивает аналогичную скорость зарядки, что не требует выбора между охлаждением и автономностью устройства.

На средних оборотах вентилятора уровень шума низкий, но ощутимо возрастает при максимальных оборотах.