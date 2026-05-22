На смартфонах Huawei дадут настраивать громкость отдельно для каждого приложения

Опубликовано 22 мая 2026, 19:261 мин.
На смартфонах Huawei дадут настраивать громкость отдельно для каждого приложенияНаконец-то
Владельцы смартфонов Huawei скоро смогут настраивать громкость отдельно для каждого приложения, сообщает инсайдер в Weibo.
© Huawei
Компания, мол, готовит обновление, которое позволит сделать музыку громче, а уведомления или видео — тише или вовсе отключить. По слухам, функция на устройствах под управлением HarmonyOS 6 или 6.1.
Чтобы воспользоваться функцией на смартфоне, нужно будет просто установить свежее обновление системы.