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На видео показали, как PlayStation 5 будет выглядеть вживую
По крайней мере, версия для разработчиков
Недавно компания Sony назвала дату выхода консоли PlayStation 5. После этого в сети стало появляться всё больше подробностей о новинке. Теперь опубликовали видео с 3D-моделью приставки.
Его авторами являются журналисты ресурса LetsGoDigital. Они уже публиковали подборку рендеров прототипа Sony PlayStation 5 Dev Kit, то есть для разработчиков. Эти изображения были созданы на основе описаний в патенте, а дизайн подтвердил надёжный источник. Видимо, на базе этих данных разработали 3D-модель приставки.
Стоит отметить, что коммерческая версия для конечных потребителей может отличаться по дизайну от той, что поступит ранним разработчикам.
Напомним, продажи PlayStation 5, по информации Sony, должны стартовать в конце 2020 года, ближе к рождественским праздникам.
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