На видео показали, какой могла бы быть вторая часть культовой NFS: Most Wanted

На видео полностью показана миссия Safe House Compromised. В ходе неё игроку необходимо оторваться от преследования полицейскими. Всё в лучших традициях Most Wanted. На преследователей можно посмотреть в зеркало заднего вида, а также, конечно, на карте.

Судя по всему, вторая часть игры была бы богатой на визуальные эффекты. Даже в пятиминутном ролике можно полюбоваться красивыми ракурсами погони. Кроме того, в миссии идёт дождь, что прибавляет красоты картинке.