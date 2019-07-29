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На видео показали, какой могла бы быть вторая часть культовой NFS: Most Wanted

Но вместо неё вышел ремейк
Need for Speed: Most Wanted многие считают одной из лучших игр серии. Оказывается, Electronic Arts планировала выпустить продолжение культовой игры, но отказалась от проекта. Автор YouTube-канала Speedyheart опубликовал у себя пять минут геймплея отменённой Most Wanted 2. Теперь ясно, какой она могла бы получиться.

На видео полностью показана миссия Safe House Compromised. В ходе неё игроку необходимо оторваться от преследования полицейскими. Всё в лучших традициях Most Wanted. На преследователей можно посмотреть в зеркало заднего вида, а также, конечно, на карте.

Судя по всему, вторая часть игры была бы богатой на визуальные эффекты. Даже в пятиминутном ролике можно полюбоваться красивыми ракурсами погони. Кроме того, в миссии идёт дождь, что прибавляет красоты картинке.

Сообщается, что наработки второй части Electronic Arts передала студии Criterion Games. В 2012 году та выпустила ремейк Most Wanted.

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