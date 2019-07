На видео показали, какой могла бы быть вторая часть культовой NFS: Most Wanted

Need for Speed: Most Wanted многие считают одной из лучших игр серии. Оказывается, Electronic Arts планировала выпустить продолжение культовой игры, но отказалась от проекта. Автор YouTube-канала Speedyheart опубликовал у себя пять минут геймплея отменённой Most Wanted 2. Теперь ясно, какой она могла бы получиться.