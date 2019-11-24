На Xbox One S с играми объявлены скидки до 42%

Предлагаемая по акции приставка не оснащена оптическим приводом, но 1 ТБ должно вполне хватить. В подарок с ней идут три популярных игры — Minecraft, Fortnite и Sea Of Thieves. Обычно такой комплект стоит 18 990 рублей, однако по специальной цене в честь распродажи его можно купить всего за 11 063 рублей.

Чтобы получить скидку, нужно будет ввести промокод FRIDAY15. Чтобы всё удалось, необходимо добавить товар в корзину заранее и применить код в 11:00 (МСК) 29 ноября.