На Xbox появился ночной режим

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На Xbox появился ночной режимПока доступен не всем
Microsoft работает над новым ночным режимом для консолей Xbox. Уже началось тестирование среди инсайдеров. Пользователи могут благодаря нововведению приглушать экраны, светодиоды на контроллерах и кнопку питания.
В ночном режиме есть множество настроек, включая различные уровни затемнения и дополнительный фильтр синего света. Владельцам Xbox разрешили уменьшать яркость светодиодов на своих контроллерах и приглушать свет кнопки питания Xbox или выключать его. Можно также настроить Xbox на переключение в системный тёмный режим и отключение HDR при включении ночного режима. Кроме этого, включение режима может происходить по расписанию.
Когда нововведение появится у всех пользователей, неясно.
Напомним, сейчас действуют скидки на игры, аксессуары и другие товары Xbox.