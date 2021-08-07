На Xbox появился ночной режим

В ночном режиме есть множество настроек, включая различные уровни затемнения и дополнительный фильтр синего света. Владельцам Xbox разрешили уменьшать яркость светодиодов на своих контроллерах и приглушать свет кнопки питания Xbox или выключать его. Можно также настроить Xbox на переключение в системный тёмный режим и отключение HDR при включении ночного режима. Кроме этого, включение режима может происходить по расписанию.

Когда нововведение появится у всех пользователей, неясно.

Напомним, сейчас действуют скидки на игры, аксессуары и другие товары Xbox.