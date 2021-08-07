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На Xbox появился ночной режим

Пока доступен не всем
Microsoft работает над новым ночным режимом для консолей Xbox. Уже началось тестирование среди инсайдеров. Пользователи могут благодаря нововведению приглушать экраны, светодиоды на контроллерах и кнопку питания.
На Xbox появился ночной режим

В ночном режиме есть множество настроек, включая различные уровни затемнения и дополнительный фильтр синего света. Владельцам Xbox разрешили уменьшать яркость светодиодов на своих контроллерах и приглушать свет кнопки питания Xbox или выключать его. Можно также настроить Xbox на переключение в системный тёмный режим и отключение HDR при включении ночного режима. Кроме этого, включение режима может происходить по расписанию.

Когда нововведение появится у всех пользователей, неясно.

Напомним, сейчас действуют скидки на игры, аксессуары и другие товары Xbox.