На Xbox появится функция закрепления до трёх любимых игр на главном экране

Теперь можно будет закрепить до трёх любимых игр или приложений в списке недавно запущенных — они останутся в начале списка, даже если вы запускаете другие игры.

Также появится возможность скрывать системные приложения, чтобы убрать лишние значки с экрана. Ещё одна новинка — настройка количества отображаемых плиток в списке последних игр и приложений.

По словам инженера Xbox Эден Мари, обновление создано по просьбам пользователей.