На Xbox появится функция закрепления до трёх любимых игр на главном экране

Опубликовано 19 мая 2025, 20:151 мин.
На Xbox появится функция закрепления до трёх любимых игр на главном экранеЧтобы не потерять
Скоро пользователи Xbox смогут быстрее запускать свои любимые игры благодаря обновлённому главному экрану. Microsoft сообщила, что на этой неделе участники программы Xbox Insider получат новые функции настройки интерфейса.
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Теперь можно будет закрепить до трёх любимых игр или приложений в списке недавно запущенных — они останутся в начале списка, даже если вы запускаете другие игры.
Также появится возможность скрывать системные приложения, чтобы убрать лишние значки с экрана. Ещё одна новинка — настройка количества отображаемых плиток в списке последних игр и приложений.
По словам инженера Xbox Эден Мари, обновление создано по просьбам пользователей.