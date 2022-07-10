На Xbox запустили Windows 98 и сыграли в игры 20-летней давности

Сегодня в 12:29
1 мин.
На Xbox запустили Windows 98 и сыграли в игры 20-летней давностиQuake, Half-Life, Unreal и Command and Conquer
Эмулятор DOSBox Pure RetroArch недавно получил поддержку Windows 98. Энтузиасты уже успели этим воспользоваться. Один из них запустил на консоли Xbox Series операционную систему со старыми играми.
Он предупредил, что все, кто хочет повторить эксперимент, должны быть готовы к длительной и мучительной установке. После того, как удастся запустить DOSBox Pure на консоли Xbox, необходимо установить саму Windows 98. Энтузиаст назвал это сюрреалистическим моментом.
В конечном итоге можно получить полностью готовую к работе ОС Windows 98 на консоли Xbox Series с установленными играми. Устройство вполне можно использовать так же, как и любой старинный ПК. К сожалению, поддержки USB-мыши нет — её заменит правый джойстик на контроллере Xbox.