На Xbox запустили Windows 98 и сыграли в игры 20-летней давности

Он предупредил, что все, кто хочет повторить эксперимент, должны быть готовы к длительной и мучительной установке. После того, как удастся запустить DOSBox Pure на консоли Xbox, необходимо установить саму Windows 98. Энтузиаст назвал это сюрреалистическим моментом.

В конечном итоге можно получить полностью готовую к работе ОС Windows 98 на консоли Xbox Series с установленными играми. Устройство вполне можно использовать так же, как и любой старинный ПК. К сожалению, поддержки USB-мыши нет — её заменит правый джойстик на контроллере Xbox.