Началась бесплатная раздача Hitman и Shadowrun Collection

В акции участвует первый сезон Hitman. Он вышел в 2016 году. Игроку нужно будет выступать в роли Агента 47. Ему придётся устранять высокопоставленные цели по всему миру. В игре доступны разнообразные режимы. В обычное время Hitman стоит 1549 рублей. Сейчас его можно скачать, не заплатив ни копейки.