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Началась бесплатная раздача Hitman и Shadowrun Collection
Продлится до 3 сентября
В Epic Games Store началась бесплатная раздача Hitman и Shadowrun Collection. Акция продлится до 3 сентября.
В акции участвует первый сезон Hitman. Он вышел в 2016 году. Игроку нужно будет выступать в роли Агента 47. Ему придётся устранять высокопоставленные цели по всему миру. В игре доступны разнообразные режимы. В обычное время Hitman стоит 1549 рублей. Сейчас его можно скачать, не заплатив ни копейки.
Также Epic Games Store предлагает бесплатно Shadowrun Collection — сборник из трёх частей серии тактических ролевых игр Shadowrun. Действие игр разворачивается в вымышленной вселенной ближайшего будущего. Кибернетика в ней соседствует с магией. В сборнике представлены Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall — Director's Cut и Shadowrun Hong Kong — Extended Edition.