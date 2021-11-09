Началась бесплатная раздача игр по Assassin's Creed

В обычное время сборник стоит 1039 рублей. Трилогия рассказывает истории из жизни трёх ассасинов в 2.5D стиле. В каждой главе игрока ждёт новый герой, новая эпоха и новая страна. Также есть возможность опробовать три разных стиля боя. Будут доступны разные оружие и инструменты.

Бесплатная раздача доступна только для пользователей ПК. Забрать игру в Ubisoft Connect PC бесплатно можно с 9 ноября (12:00 по местному времени) по 12 ноября (13:00). Сыграть же можно позже, в любое удобное время. Скачать сборник можно по этой ссылке.